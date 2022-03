CAPITALE DELLA CULTURA – LE NOTE DI ZIZZA E DI LEOCI

La nota del coordinatore provinciale della Lega Vittorio Zizza:

Capitale della cultura 2024

Sapevamo bene che la sfida era al limite dell’impossibile, soprattutto per il livello delle altre città che, proprio come la bellissima Mesagne, ambivano a questo importante riconoscimento.

Ritengo che la sfida sia comunque stata abbondantemente vinta, sia perchè entrare nelle prime dieci città d’Italia è già di per se un grande risultato, sia per la grande visibilità che Mesagne e la nostra provincia di Brindisi hanno ricevuto in queste settimane.

Complimenti a tutti coloro che hanno lavorato al progetto “Umana Meraviglia “.

Ad maiora semper.

Vittorio Zizza

Segr prov lega Salvini premier

Ecco la nota del consigliere regionale Alessandro Leoci: