In data odierna la Giunta Comunale di Brindisi ha formalizzato la manifestazione di interesse per il bando del Ministero della Cultura (in scadenza il prossimo 3 luglio) riguardante la scelta della Capitale italiana della cultura per il 2027.

Il sindaco Giuseppe Marchionna ha reso noto che nei prossimi giorni sarà scelto il direttore che dovrà elaborare il dossier alla base della candidatura.