Capitale Italiana della Cultura 2027 – Martedì la presentazione del dossier-Brindisi

Martedì 18 febbraio, alle ore 17.00, la Sala Gino Strada di Palazzo Granafei-Nervegna di Brindisi ospiterà la presentazione ufficiale del dossier “Navigare il Futuro”, con cui Brindisi concorre al titolo di Capitale italiana della Cultura 2027.

L’incontro sarà un momento di confronto sul percorso che ha guidato la candidatura, mettendo in luce il lavoro di analisi e progettazione culturale finalizzato a rafforzare il ruolo di Brindisi nel panorama nazionale e mediterraneo. Il dossier raccoglie idee, progetti e strategie pensati per costruire una visione culturale innovativa, capace di connettere la città alla sua storia e, allo stesso tempo, di proiettarla verso il futuro. Il programma presentato riflette un impegno concreto per la crescita culturale e sociale, con iniziative che coinvolgono il territorio e puntano a una dimensione partecipativa e inclusiva.

Interverranno il sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna, il direttore del progetto Chris Torch e il direttore artistico Carmelo Grassi, che illustreranno i contenuti del dossier, gli obiettivi della candidatura e le prospettive di sviluppo della città. L’appuntamento rappresenta un’occasione per approfondire i temi della candidatura, esaminare il programma culturale e discutere le opportunità che questa sfida può offrire a Brindisi e al suo territorio, sia in termini di valorizzazione del patrimonio esistente sia di nuove progettualità in ambito culturale e sociale.