Capitale italiana della cultura 2027 – Presentato il dossier di Brindisi

Presso la Sala Gino Strada di Palazzo Granafei Nervegna di Brindisi, è stato presentato ufficialmente il dossier “Navigare il Futuro”, con cui la nostra città concorre al titolo di Capitale Italiana della Cultura 2027. È stato illustrato il lungo percorso che ha preparato Brindisi per questo importante obiettivo. “Il programma presentato riflette un impegno concreto per la crescita culturale e sociale, con iniziative che coinvolgono il territorio e puntano a una dimensione partecipativa e inclusiva”. La nostra città si sta preparando senza lasciare niente al caso e la scelta di Chris Torch, come direttore del dossier di candidatura per “Brindisi Capitale Italiana della Cultura 2027”, ne è la prova evidente. Un esperto che potesse osservare la città nella sua obiettività. Il passo più importante è già stato raggiunto perché Brindisi è, effettivamente, in corsa per raggiungere l’obiettivo, dato che è tra le dieci prescelte. Il 25 e 26 febbraio verrà presentato il dossier al Ministero della Cultura, insieme alle altre città finaliste. Tanto è stato fatto e tanto ancora ci sarà da fare. È un’opportunità imperdibile ed è necessario coinvolgere tutti in questa meravigliosa avventura. È stato proiettato un video con Publio Virgilio Marone che attraversa la storia. Navigare il futuro perché il progetto pone la città al centro del futuro, la città che contempla più tempi che si incontrano. Coniugare il passato con il futuro che non impatti più sull’ambiente. Bisogna dare la possibilità ai nostri giovani di non andare via. Speriamo che il sogno si possa avverare. Anna Consales