Capitaneria di Porto di Brindisi: il Presidente Matarrelli alla cerimonia di cessione del Comando

Si è svolta questa mattina, nel Castello Svevo di Brindisi, la cerimonia di cessione del Comando della Capitaneria di Porto tra il Contrammiraglio (CP) Luigi Amitrano e il Capitano di Vascello (CP) Mauro Colarossi. All’evento ha preso parte il Presidente del Consiglio regionale della Puglia, Toni Matarrelli. “Desidero rivolgere un sentito ringraziamento al Contrammiraglio Luigi Amitrano per l’impegno, la professionalità e la dedizione con cui ha guidato la Capitaneria in questi anni – ha dichiarato il Presidente Matarrelli – Il suo operato ha garantito la sicurezza in mare e la salvaguardia del nostro litorale, confermando una costante e preziosa sinergia con le istituzioni territoriali. Al Capitano di Vascello Mauro Colarossi giungano i miei più sinceri auguri di buon lavoro per questo prestigioso e delicato incarico. Come Consiglio regionale della Puglia continueremo ad assicurare la massima vicinanza e una leale, fattiva collaborazione”.