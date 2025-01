Capitaneria di Porto – Domani la presentazione della motovedetta CP 335

la Capitaneria di Porto di Brindisi rende noto che domani, giovedi 23 gennaio, alle ore 11:00, presso la banchina antistante la sede della stessa Capitaneria di Porto di Brindisi, viale Regina Margherita 1 (BR), sarà presentata la Motovedetta CP 335. La Cerimonia sarà presieduta dal Vice Comandante Generale delle Capitanerie di Porto Ammiraglio Ispettore Pil Sergio LIARDO accompagnato dal Direttore Marittimo della Puglia e della Basilicata Jonica Ammiraglio Ispettore Vincenzo Leone e dal Contrammiraglio Donato de Carolis, Capo del IV Reparto del Comando Generale

Si tratta della prima motovedetta facente parte di un innovativo progetto, concepito per caratteristiche tecniche, ad assolvere in maniera sempre più efficiente ed incisiva alla missione di Ricerca e soccorso d’altura, salvaguardando così la vita umana in mare. Lunga circa 18 metri, larga 4,5 metri e con un’immersione di 1,15 metri, la vedetta permette all’equipaggio di 4 militari di operare con un’autonomia di circa 300 miglia nautiche e sviluppa una velocità di punta di 35 nodi. Concepita per garantire massima sicurezza sia all’equipaggio che ad eventuali naufraghi, la CP 335 è munita di moderni sistemi di navigazione e condotta dell’Unità nonché diversi accorgimenti per facilitare il recupero di uomo a mare e per permettere agli infortunati di essere mantenuti in barella senza subire i contraccolpi che la navigazione marittima può cagionare.