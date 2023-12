CAPODANNO 2024 – GLI AUGURI DI MATARRELLI

Ecco gli auguri del sindaco di Mesagne e presidente della Provincia Toni Matarrelli:

Felice 2024!

Salutiamo il 2023 con la speranza che accompagna ogni fine e prepara ogni inizio:

agli anziani auguro la vicinanza di chi amano; ai malati e alle persone fragili comprensione e cura; ai giovani fiducia nel futuro; a chi lotta per i propri sogni, la perseveranza di crederci fino in fondo;

ai bambini l’affetto degli adulti e la gioia dei coetanei; alle donne la consapevolezza piena del loro valore; a chi pensa di non farcela, il coraggio e l’ottimismo.

Alle nostre comunità auguro prosperità e coesione sociale, strade maestre per veder fiorire sempre più un patrimonio di risorse naturali, bellezze monumentali e paesaggi unici al mondo, di cui essere insieme promotori e custodi.

Buon anno, e che porti pace per tutti.