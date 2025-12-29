Capodanno a Brindisi con musica soul

Sono proseguiti oggi gli eventi previsti per le festività’ natalizie e fine anno, curati e realizzati dal Comune di Brindisi per il tramite della Fondazione Nuovo Teatro Verdi. Dopo i concerti per il Natale stasera ha preso il via la programmazione per il Capodanno sui corsi principali. Nei pressi dell’incrocio tra corso Umberto, corso Rima e Corso Garibaldi si e’ tenuto, davanti a tante persone entusiaste, il concerto del gruppo The soul sisters- The Queens of soul music. Il concerto ha reso omaggio alle grandi figure femminili del soul, del jazz e del rhythm and blues, da Billie Holiday ed Etta James fino a Whitney Houston e Tina Turner, con aperture verso il panorama contemporaneo. Tre voci femminili hanno dato forma a un racconto musicale che attraversa epoche e linguaggi mantenendo un legame saldo con la tradizione black e con il suo valore culturale e civile. Una proposta pensata per lo spazio urbano, in un contesto aperto e naturalmente attraversato, dove la musica diventa occasione di incontro e partecipazione.









