CAPODANNO ANTICIPATO AL TEATRO VERDI CON VALERIO LUNDINI & I VAZZANIKKI

CAPODANNO ANTICIPATO

VALERIO LUNDINI &

I VAZZANIKKI

30 dicembre 2021 – ore 21

NUOVO TEATRO VERDI

Brindisi

Biglietti in vendita su Vivaticket e in botteghino

Presenza fissa nel programma “Una pezza di Lundini”,

I VazzaNikki non peccano certamente di personalità.

Nati nel 2009 come progetto Rock’n’roll, residenti al Festival di Sanremo nel 2020, con il tempo si ritrovano a proporre spettacoli ironici e di spirito sarcastico, capitanati da Valerio Lundini, personaggio rivelazione dell’anno.

“Capodanno anticipato” è il titolo dello spettacolo in programma il 30 dicembre al Nuovo Teatro Verdi di Brindisi con Valerio Lundini e I VazzaNikki: uno show a 360 gradi nel quale Rock’n’roll, improvvisazione e ironia diventano le parole chiave e l’interazione con il pubblico è il tratto distintivo della band. Un evento che segna anche l’unica tappa invernale in Puglia del comico romano, che sarà accompagnato dalla band con cui condivide il palco da più di dieci anni. Lo spettacolo è programmato dal Comune di Brindisi in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese e la Fondazione Nuovo Teatro Verdi. Prezzi: platea € 15; galleria € 12. I biglietti sono disponibili online alla pagina Vivaticket https://bit.ly/3pxv3Fg e presso il botteghino del Teatro, aperto al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle ore 11 alle 13 e dalle 16.30 alle 18.30. Ingresso consentito solo con Green Pass rafforzato.

I VazzaNikki. Nella primavera 2011 partecipano alla fiction di Rai Uno “Tutti Pazzi Per Amore 3” con Emilio Solfrizzi, Ricky Memphis e Martina Stella; nell’estate dello stesso anno suonano al Teatro Valle Occupato dopo l’esibizione di Giorgio Canali e Angela Baraldi. Ad ottobre suonano in diretta su Sky in occasione della V giornata nazionale degli sport paralimpici. A giugno 2012 partecipano in qualità di musicisti figuranti nella fiction su Domenico Modugno interpretata da Beppe Fiorello. Nel 2020 prendono parte a L’Altro Festival, il programma di commento al Festival di Sanremo. Da settembre 2021 sono al fianco di Valerio Lundini nel programma rivelazione dell’anno “Una Pezza di Lundini”. Il loro primo e unico disco ha per titolo “Fintage”.