Capolavoro Valtur Brindisi – Batte Bologna e accede ai quarti di finale under 17

LA SQUADRA BIANCOAZZURRA HA LA MEGLIO SULLA VIRTUS BOLOGNA E ACCEDE PER LA PRIMA VOLTA NELLA SUA STORIA AI QUARTI DI FINALE DI UNA FASE NAZIONALE. DOMANI LA SFIDA VS TRENTO ALLE ORE 20:00

Un vero capolavoro compiuto dalla leva Under 17 Eccellenza del settore giovanile Valtur Brindisi, capace di approdare tra le migliori otto squadre d’Italia e raggiungere i quarti di finale delle Finali Nazionali di categoria in corso di svolgimento dal 18 al 24 maggio ad Agropoli.

I ragazzi di coach Gianluca Quarta e Gigi Marra hanno sovvertito tutti i favori del pronostico nello spareggio disputato questa sera al Pala Di Concilio di Agropoli, sconfiggendo i pari età della Virtus Bologna con il punteggio finale di 66-72 al termine di una partita comandata per tutto l’arco dei minuti e decisa nel finale resistendo ai tentativi di rimonta della Virtus.

Da terzi in classifica del Girone C, i biancoazzurri hanno battuto i secondi classificati del Girone D compiendo un vero blitz che rappresenta uno step storico per la società New Basket Brindisi.

Prossimo match in programma venerdì sera alle ore 20:00 contro la Dolomiti Energia Trento, squadra imbattuta e capace di vincere tutte le tre partite disputate nel proprio girone contro Ancona, Pordenone e Roseto. Una partita che metterà ancor più alla prova i ragazzi brindisini contro una delle massime favorite alla vittoria dello scudetto nazionale.

Una stagione da ricordare ma ancora da terminare. Congratulazioni a staff, atleti, dirigenti e collaboratori.

IL TABELLINO

BCC EMILBANCA VIRTUS BOLOGNA-VALTUR BRINDISI: 66-72

BCC EMILBANCA VIRTUS BOLOGNA: Giannico 4, Mattioli ne, Bacchi Reggiani 3, Galassi 21, Tomsa 3, Arula 6, Costantini S. ne, Costantini L. 8, Tulbure 8, Mercatante 11, Dani 6, Sireno 4.

VALTUR BRINDISI: Guido, Thioye 11, Paparella 3, Longobardi, Molinaro, Fernandez Landra 15, De Fazio 2, De Cesare, Corlianò 2, Campagna 9, Errico 30, Cletì ne. Coach: Quarta.