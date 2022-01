CAPRETTA TIBETANA SALVATA DAI VIGILI DEL FUOCO

Il prezioso intervento di una squadra dei Vigili del Fuoco di Brindisi ha consentito di recuperare da un dislivello perpendicolare del terreno simile ad un dirupo una capretta tibetana in serio pericolo di vita e bloccata incastrata nei rovi .

La segnalazione da parte di un cittadino nel tardo pomeriggio giungeva al Comando la Polizia Locale di Mesagne . La pattuglia recandosi sul posto ha atteso i Vv.F con i quali sono iniziate le ricerche . Individuato il piccolo animale, sono state svolte una serie di manovre con l ausilio di corde ed attrezzature considerando che la capretta appariva in fin di vita . Giunto anche il veterinario sul posto in questi minuti il piccolo animale è in un agriturismo oggetto di cure in una serata peraltro, tipicamente invernale.