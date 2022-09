CARABINIERI – IL COLONNELLO LEONARDO ACQUARO SALUTA LA STAMPA

Oggi il Colonnello Leonardo Acquaro, al suo secondo giorno di servizio quale Comandante Provinciale Carabinieri di Brindisi, ha incontrato gli organi di informazione al fine di portare il proprio saluto a tutta la collettività della provincia di Brindisi, illustrando le linee di indirizzo operativo a cui intenderà ispirarsi, con particolare riferimento alla prosecuzione nell’attività di prevenzione e contrasto ai fenomeni di criminalità organizzata e diffusa nonché alla vicinanza del Carabiniere al cittadino, al fine di rinsaldare sempre di più quel vincolo che lega l’Arma dei Carabinieri alla sua comunità, anche attraverso il contatto con le scuole, quindi con gli adulti del futuro ma soprattutto giovani del presente.

46enne, originario di Mottola (TA), ha intrapreso la carriera nell’Arma nel 1996. Dopo il quinquennio di studi (due in Accademia Militare – 178° Corso – a Modena e tre presso la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma – promosso al grado di Tenente nel 2000), il Colonnello Acquaro nel corso della sua carriera ha prestato servizio presso il 3° Battaglione Carabinieri di Milano in qualità di Comandante di Compagnia, poi presso la Compagnia di Firenze quale Comandante del Nucleo Operativo e Comandante in sede vacante di Compagnia; quindi dal 2004 al 2009 ha retto la Compagnia di Legnano (MI) e dal 2009 al 2014 quella di Trapani. Dal 2014 al 2017, ha comandato il Nucleo Investigativo del Gruppo Carabinieri di Torre Annunziata (NA). Dal 2017 al 2019, ha prestato servizio alla Sala Operativa del Comando Generale dell’Arma prima in qualità di Capo della 2^ Sezione poi quale Vicecapo Sala Operativa, infine dal 2019 ha assunto l’incarico di Capo della 3^ Sezione dell’Ufficio Personale Marescialli del Comando Generale dell’Arma. Il Col. Acquaro ha anche partecipato a una missione di pace in Kosovo.

L’ufficiale è laureato in Giurisprudenza, in Scienze Politiche e in Scienze della Sicurezza Interna ed Esterna.