CARABINIERI – INTENSIFICATI I CONTROLLI SULLA COSTA

Nell’ambito delle attività finalizzate alla prevenzione e alla repressione di ogni forma di illiceità, in particolare i reati contro il patrimonio ed eventuali violazioni riguardanti il codice della strada, i Carabinieri della locale Compagnia, supportati dai militari del 6° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Bari, nella mattinata di mercoledì 29 giugno u.s., hanno eseguito un servizio coordinato di controllo del territorio su tutto il litorale dei Comuni di Fasano e Ostuni, ispezionando diversi esercizi pubblici ed identificando numerose persone. In particolare, nella zona industriale di Fasano, i militari hanno individuato, abbandonata sulla strada, una Fiat 500 risultata oggetto di furto, restituendola al legittimo proprietario. Durante il citato servizio sono stati controllati vari esercizi pubblici e automezzi, identificate numerose persone e contestate diverse contravvenzioni al Codice della Starda.