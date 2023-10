CARABINIERI NAS – 10 ATTIVITÀ SOSPESE FRA TARANTO E BRINDISI

Carabinieri NAS Taranto: sospese in un mese oltre dieci attività tra depositi e stabilimenti

vinicoli nelle province di Taranto e Brindisi.

Nell’ambito dei controlli sulla filiera degli alcolici e del vino, i Carabinieri del N.A.S. di

Taranto hanno intensificato le ispezioni nel settore di produzione e commercializzazione dei

vini nelle province di Taranto e Brindisi per tutto il mese di settembre coincidente con il

periodo stagionale di raccolta della materia prima e dell’avvio della fase produttiva del vino.

I controlli, alcuni dei quali effettuati con la collaborazione tecnica dell’Ispettorato Centrale

per la Qualità e Repressione delle Frodi di Lecce e del personale dei Dipartimenti di

Prevenzione – S.LA.N. – delle A.S.L. di Taranto e Brindisi, hanno consentito di individuare

cinque stabilimenti vinicoli, tre nella Provincia di Brindisi e due nella Provincia di Taranto e

sei depositi di vini e bevande che svolgevano la propria attività in locali interessati da gravi

carenze igienico-sanitarie e strutturali, per le quali è stato disposto dalle Autorità Competenti

l’immediata chiusura delle attività, fino al rispristino delle condizioni minime d’igiene. Le

irregolarità più frequenti hanno riguardato lo svolgimento delle operazioni di produzione e

stoccaggio dei vini all’interno dei locali, le carenti condizioni di pulizia e manutenzione degli

ambienti e delle attrezzature nonché lo stoccaggio dei M.O.C.A. in aree aperte e prive dei

requisiti minimi d’igiene e l’utilizzo dei locali in mancanza delle necessarie autorizzazioni.

Le verifiche hanno determinato la contestazione di violazioni di natura amministrativa per

diverse migliaia di euro.