Carabinieri – Prorogata al 9 novembre la scadenza del concorso per 400 allievi marescialli in possesso di laurea



Al fine di consentire la più ampia partecipazione a chi è venuto a conoscenza solo di recente del primo

concorso straordinario per Allievi Marescialli dell’Arma dei Carabinieri in possesso di laurea, il

termine per la presentazione delle domande, inizialmente fissato al 30 ottobre 2026, è stato

prorogato al 9 novembre.

Per i giovani laureati (area umanistica, scientifica, sanitaria, forestale) c’è ancora la possibilità di

partecipare al concorso.

Gli aspiranti potranno presentare domanda online, attraverso il sito www.carabinieri.it nell’area

concorsi, seguendo l’apposito iter e sostenendo le prove previste (eventuale prova preliminare, prova

scritta della lingua italiana o tedesca, prova di efficienza fisica, accertamenti psico-fisici e

attitudinali, prova orale e valutazione dei titoli di merito).

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso del titolo di laurea tra quelle indicate

nella tabella A allegata al bando, che non abbiano superato il giorno di compimento del 28° anno di

età, e godano dei diritti civili e politici.