CARABINIERI – SERVIZIO STRAORDINARIO DI CONTROLLO A SAN MICHELE S.NO

San Michele Salentino (BR). Servizio straordinario di controllo del territorio. I Carabinieri segnalano amministrativamente due giovani per detenzione di marijuana per uso personale.

Nell’ambito dei servizi disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Brindisi, mirati a innalzare il livello di prevenzione dei reati, assicurare una cornice di serenità e incrementarne la percezione di sicurezza della cittadinanza, in San Michele Salentino, nel weekend della decorsa settimana, i Carabinieri alle dipendenze della Compagnia di San Vito dei Normanni, hanno dato corso a un servizio straordinario di controllo del territorio con l’impiego di pattuglie dedite ai controlli lungo le vie e nelle piazze maggiormente frequentate nonché in prossimità dei luoghi interessati dalla movida. Nel corso di tale servizio, sono state identificate diverse decine di persone e sottoposti a controllo vari autoveicoli. Inoltre, sono stati segnalati amministrativamente, per detenzione per uso personale di sostanza, del tipo marijuana, due giovani, uno Carovigno e uno di San Vito dei Normanni.