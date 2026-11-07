Carabinieri – Tre arresti per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e violazione della normativa edilizio-urbanistica. Sette persone denunciate per ricettazione, maltrattamenti in famiglia, danneggiamento, evasione e violazione degli obblighi relativi la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti

Il Comando Provinciale di Brindisi ha effettuato una serie di servizi sul territorio diretti ad intensificare la presenza dei militari dell’Arma. L’attività ha interessato i principali luoghi di aggregazione della comunità sia nelle zone centrali che nelle periferie del capoluogo con il primario obiettivo di garantire la sicurezza urbana e assicurare un costante ed efficace monitoraggio a tutela dei cittadini.

Nel corso dei predetti servizi:

· i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Brindisi :

– hanno arrestato in flagranza di reato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio un uomo 28enne, sottoposto a controllo mentre si aggirava per le vie del centro e trovato in possesso di hashish e marijuana . La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire ulteriore stupefacente del tipo cocaina e materiale per il confezionamento;

– hanno denunciato per ricettazione un 37enne al quale sono stati sequestrati, in seguito ad una perquisizione domiciliare, generi alimentari sottratti da un autoarticolato in sosta nei pressi di un noto discount. La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario;

– hanno denunciato un pregiudicato 43enne che, trovato alla guida di un ciclomotore, esibiva ai militari un documento di circolazione falso con applicati falsi tagliandi di avvenuta revisione;

· i Carabinieri della Stazione di Brindisi Centro :

– hanno arrestato un 22enne in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio esecuzioni penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Lecce, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti;

– hanno arrestato una 53enne in esecuzione di un ordine di carcerazione in regime di detenzione domiciliare emesso dall’Ufficio Esecuzioni penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi, per aver eseguito opere edili in area sottoposta a vincolo paesaggistico in assenza di autorizzazione;

– hanno denunciato un 36enne per il reato di maltrattamenti in famiglia. L’uomo, durante il periodo di convivenza, avrebbe maltrattato e minacciato la compagna e i 4 figli della donna (tre dei quali minorenni) con violenze verbali e fisiche. L’uomo, inoltre, avrebbe impedito alla donna di uscire da casa, aggredendola una volta incontrata nella pubblica via;

Ø i Carabinieri della Stazione di Cellino San Marco :

hanno denunciato per evasione un 54enne sottoposto alla detenzione domiciliare poiché nel corso di un controllo è stato sorpreso fuori dalla propria abitazione senza giustificato motivo, violando le prescrizioni imposte;

per evasione un 54enne sottoposto alla detenzione domiciliare poiché nel corso di un controllo è stato sorpreso fuori dalla propria abitazione senza giustificato motivo, violando le prescrizioni imposte; hanno denunciato per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti un 20enne poiché, sottoposto ad accertamenti tossicologici dopo essere stato controllato alla guida della propria autovettura, è risultato positivo ai cannabinoidi e alla cocaina. La patente di guida è stata ritirata;

Ø i Carabinieri della Stazione di San Pietro Vernotico hanno denunciato per il reato di danneggiamento un cittadino extracomunitario di nazionalità gambiana che, recatosi presso un supermercato in evidente stato di ebbrezza, al rifiuto del titolare di vendergli bevande alcoliche, reagiva violentemente, arrecando danni all’attività commerciale.

Complessivamente, nel corso del servizio sono state identificate 122 persone, controllati 78 autoveicoli, 4 esercizi commerciali, 13 persone sottoposte a misure restrittive ed elevate numerose contravvenzioni al Codice della Strada.

Tale servizio rientra nella più ampia e programmata attività di contrasto alla criminalità diffusa che il Comando Provinciale dei Carabinieri di Brindisi svolge sistematicamente sull’intero territorio provinciale.