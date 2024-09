Carbone (Fials) ha chiesto ad Emiliano la stabilizzazione del personale sanitario

Il Segretario Generale della FIALS, Giuseppe Carbone, ha scritto al Presidente della Regione Puglia, all’Assessore alla Sanità della Regione e al Direttore Generale dell’ASL di Brindisi, chiedendo la conclusione delle procedure di stabilizzazione del personale del Sistema Sanitario Regionale (S.S.R.), in conformità con quanto previsto dall’art. 20, comma 2 del D.Lgs. 75/2017 e dall’art. 1, comma 268, lett. b), ultimo periodo, della Legge 234/2021.

Nella sua lettera, Carbone sottolinea la situazione di grave disagio e scarsa attrattività che il S.S.R. pugliese sta affrontando, e richiama l’attenzione sulla delibera n. 937 del 4 luglio 2024, con cui la Regione Puglia ha dato indicazioni operative per completare le procedure concorsuali già bandite e procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato nei limiti dei Piani Assunzionali 2023-2024 e 2024-2025.

“Nonostante tali disposizioni – dice Carbone – alcune aziende sanitarie della Puglia non hanno ancora concluso le procedure di stabilizzazione per il personale avente diritto, sia in base alla legge Madia che alla Legge di Bilancio. Una situazione che potrebbe generare disparità tra i lavoratori pugliesi e quelli di altre regioni italiane, dove tali procedure sono state completate con successo”.

Il Segretario Generale della FIALS ha dunque invitato la Regione Puglia a sollecitare le aziende sanitarie locali affinché adottino con urgenza tutti gli atti necessari alla stabilizzazione, garantendo così pari trattamento e stabilità lavorativa per gli operatori del SSR pugliese, in linea con quanto già avvenuto in altre realtà nazionali.