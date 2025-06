Carbonella e Antonino: “Urge un piano straordinario di interventi sull’impiantistica sportiva”

In questi giorni abbiamo avuto modo di verificare lo stato di diversi impianti sportivi e palestre cittadine, utilizzati in prevalenza da associazioni dilettantistiche. È emersa una situazione critica, dovuta in larga parte alla vetustà degli immobili e all’assenza di una programmazione adeguata, accompagnata da risorse finanziarie strutturali.

Durante la scorsa amministrazione, grazie al lavoro sinergico degli assessorati ai Lavori Pubblici e allo Sport, sono stati realizzati interventi di ristrutturazione su diversi impianti: il PalaMalagoli, il PalaZumbo, il PalaMelfi, la pista di pattinaggio al Casale. Sono inoltre state avviate le procedure per la rinascita, dopo decenni di incuria, dei campi sportivi della Torretta e dell’ex impianto ACSI, oltre che per la riqualificazione della pista di atletica leggera “Montanile”. A questi si aggiunge la nuova palestra in fase di realizzazione nella Cittadella dello Sport.

Pur avendo fatto quanto possibile, le esigue risorse disponibili e i tempi dettati dalla burocrazia non hanno consentito di rispondere a tutte le esigenze della città. Per questo sollecitiamo con forza l’amministrazione comunale a redigere e finanziare, con le linee di intervento ritenute più opportune, un piano straordinario di manutenzioni per l’impiantistica sportiva cittadina, al fine di migliorarne fruibilità, accessibilità ed efficienza, e di contenere al contempo i costi di gestione.

Nelle prossime settimane, ci auguriamo, dovrà essere discusso e approvato in Consiglio comunale il Piano triennale delle opere pubbliche. Auspichiamo che il nostro appello venga accolto dagli assessorati competenti e si traduca in una concreta programmazione degli interventi, con tempi certi e risorse adeguate.

Nel frattempo chiederemo la convocazione di una commissione congiunta Lavori Pubblici e Sport per conoscere nel dettaglio le determinazioni dell’amministrazione comunale in materia di impiantistica sportiva.

Alessio Carbonella consigliere comunale PD

Alessandro Antonino consigliere comunale Impegno per Brindisi