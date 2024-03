Carbonella (PD): “La nuova programmazione della rete idrica-fognaria deve includere tutte le zone sprovviste”

“La nuova programmazione della rete idrica-fognaria deve includere tutte le zone sprovviste”

L’ampliamento della rete idrica-fognaria nelle zone cittadine sprovviste deve rappresentare una priorità dell’amministrazione comunale. Dopo l’incontro in commissione con il Presidente dell’Autorità Idrica Pugliese, Toni Matarrelli, dal quale abbiamo registrato ampia disponibilità, bisogna procedere speditamente a individuare con atti amministrativi vincolanti le aree da segnalare proprio ad AIP. È un passaggio necessario per permettere ad AIP stessa di finalizzare i fondi utili alle opere idriche fognarie. Sarà fondamentale, perciò, che si attivi un confronto prima in commissione consiliare e successivamente in consiglio comunale in cui sarà utile adottare gli indirizzi e la programmazione di tutti gli interventi di ampliamento della rete idrica fognaria a partire dalla costa nord alle aree perimetrate a tutte gli agglomerati abitati sparsi per il territorio brindisino.

Sul punto garantiamo la massima attenzione affinché nessuna porzione di territorio rimanga esclusa dalla pianificazione delle opere. Sarà sicuramente un lavoro che impegnerà tutta la commissione e che, con la guida del Presidente De Maria, potrà portare ad un importante risultato per la città e per tanti cittadini ancora sprovvisti di un servizio indispensabile.

Alessio Carbonella consigliere comunale Pd Brindisi