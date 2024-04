Cardiologia BR, Amati: “Operativa la nuova sala per emodinamica. Buon lavoro ai medici e grazie a tecnici e maestranze” 

Dichiarazione del Presidente della Commissione Bilancio e programmazione Fabiano Amati.

“È operativa la nuova sala per emodinamica del reparto di Cardiologia del Perrino di Brindisi. Dopo le battaglie e il fiato sul collo le cose succedono, mettendo i medici nelle condizioni di salvare le persone. Dopo la scossa di alcune settimane fa, l’autorizzazione regionale all’acquisto delle attrezzature di dettaglio, l’installazione dell’angiografo Philips Azurion e i lavori edili necessari, si regolarizza l’offerta per curare le malattie tempo-dipendenti. E tutto ciò mette fine a gravi problemi organizzativi, fondati sull’utilizzo di un unico angiografo, quello che invece dovrebbe servire per la radiologia interventistica.

Devo dire che nelle ultime settimane c’è stata una notevole intensificazione dei lavori e ciò va accreditato con gratitudine al Direttore dei lavori della ASL Daniele Paladini, all’impresa e soprattutto alle maestranze.

L’assenza di questo importantissimo servizio generava il trasferimento di pazienti infartuati a Lecce, a causa della contestuale indisponibilità dell’unico angiografo a disposizione, posto al servizio anche dei chirurghi vascolari.

Buon lavoro ai medici e a tutto il personale sanitario e non sanitario dell’Unità operativa di Cardiologia, fiore all’occhiello dell’assistenza pubblica della provincia di Brindisi.

Ora mi sposto su altre battaglie ancora da vincere.”