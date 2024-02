Cardiologia Perrino, Amati: “Dopo scossa procedono lavori per emodinamica. Il 26 arriva nuovo angiografo. Sbrigarsi per evitare trasferimenti a Lecce”

Dichiarazione del consigliere Fabiano Amati.

“Dopo la scossa di due settimane fa, procedono i lavori di ristrutturazione della nuova sala di emodinamica dell’ospedale Perrino di Brindisi. E intanto il prossimo 26 febbraio è prevista la consegna del nuovo angiografo e risulta sbloccata la procedura per l’acquisto del poligrafo, strumento indispensabile per consentire la piena funzionalità dell’intero sistema.

I lavori dovevano terminare il 19 dicembre scorso, ma purtroppo sono stati accumulati vari ritardi di varia natura, colmati nelle ultime settimane grazie all’impegno quotidiano del direttore dei lavori Daniele Paladini e dell’impresa.

La nuova sala di emodinamica del Perrino e la disponibilità del nuovo angiografo sono indispensabili per evitare il trasferimento di alcuni pazienti infartuati a Lecce, come spesso capita per la contestuale indisponibilità dell’unico angiografo attualmente in funzione e posto al servizio anche dei chirurghi vascolari. Aggiornamenti al prossimo 26 febbraio”.