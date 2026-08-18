Carenza di loculi nel cimitero di Brindisi. Mastrogiacomo (Pri) interroga il Sindaco

Nella nostra città il culto dei morti è particolarmente sentito. Dare una degna sepoltura ai defunti consente di meglio elaborare il lutto. Il luogo della tomba, infatti, offre ai familiari un punto di riferimento certo per il ricordo e la vicinanza emotiva. Del resto custodire adeguatamente le spoglie del proprio caro defunto è un modo concreto per riconoscere il valore della vita terrena appena conclusa. Lo stesso cimitero rappresenta un’area di raccoglimento e silenzio per tutta la comunità. Purtroppo presso il cimitero di Brindisi non vi sono più loculi per i defunti. Solo eccezionalmente vi è la disponibilità di loculi a seguito della estumulazione di defunti per i quali è scaduto il periodo di concessione. Solitamente si tratta di loculi localizzati nelle ultime file con grave disagio per i parenti anziani di età. L’unica alternativa ad oggi offerta ai parenti dei defunti è quella di tumulare i propri cari nel cimitero di Tuturano con inevitabili disagi in modo particolare per la popolazione anziana. Conscia di questa grave situazione di disagio ho presentato una interrogazione consiliare al Sindaco per conoscere intende fare conseguentemente l’Amministrazione Comunale per porre rimedio a questa grave emergenza.

IL CAPOGRUPPO PRI

(Veronica MASTROGIACOMO)