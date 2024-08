Carenza di organico nella Polizia Locale di Brindisi – Quarta: situazione insostenibile

La situazione attuale della Polizia Locale di Brindisi è ormai insostenibile. Attualmente, la nostra città può contare solo su 66 unità operative, un numero drasticamente inferiore a quanto stabilito dalla Legge Regionale n. 37 del 2011, che prevede un rapporto di 1 agente ogni 500 abitanti, ovvero 166 unità di polizia municipale per Brindisi. Questo significa che la nostra città opera con 100 uomini in meno rispetto a quanto necessario per garantire un controllo efficace del territorio.

È evidente che la pianta organica, che prevedeva 103 agenti e 9 Ufficiali, non è stata rispettata, lasciando Brindisi con un corpo di polizia dimezzato rispetto alle necessità reali. Se guardiamo indietro di 15 anni, la Polizia Locale contava 145 unità, a testimonianza del progressivo depotenziamento che ha colpito uno dei principali strumenti di controllo e sicurezza sul territorio.

La Polizia Locale è, e dovrebbe essere, il braccio operativo di un’Amministrazione. Il suo compito principale è garantire il controllo del territorio nella sua totalità, contrastando fenomeni di inciviltà come l’abbandono di rifiuti, la sosta selvaggia, l’occupazione abusiva di suolo pubblico e altre violazioni che stanno creando una percezione di anarchia tra i cittadini.

L’idea che 5 nuovi agenti, previsti dal piano di fabbisogno, possano risolvere questa emergenza è chiaramente insufficiente, anche se rappresentano comunque un piccolo passo avanti. Tuttavia, la gravità della situazione impone misure più drastiche.

È giunto il momento di appellarsi a Sua Eccellenza il Prefetto di Brindisi, affinché possa intervenire con urgenza chiedendo un supporto diretto al Governo per integrare altre Forze dell’Ordine nel nostro territorio. La città di Brindisi è in uno stato di emergenza totale e necessita di un intervento immediato per ristabilire ordine e sicurezza, rispondendo adeguatamente alle esigenze dei suoi cittadini.

Roberto Quarta

Consigliere Comunale

Città di Brindisi