Cargo a Grottaglie, Confindustria Brindisi: “Un’opportunità strategica per la competitività delle imprese e lo sviluppo del sistema logistico jonico-salentino”

Danese: «Taranto e Brindisi devono rafforzare le sinergie, valorizzando aeroporti, porti e infrastrutture al servizio di un unico sistema produttivo territoriale».

Brindisi, 14 ottobre 2026 – Confindustria Brindisi esprime grande apprezzamento per l’avvio del servizio di trasporto aereo cargo presso l’aeroporto Marcello Arlotta di Grottaglie, un’iniziativa che rappresenta un importante passo avanti nel potenziamento delle infrastrutture logistiche della Puglia e nell’internazionalizzazione del sistema produttivo del Mezzogiorno.

Il nuovo servizio, presentato presso la sede di Confindustria Taranto, nasce dalla collaborazione tra soggetti pubblici e privati, con il coinvolgimento di Aeroporti di Puglia, Regione Puglia e operatori economici del settore. L’iniziativa, avviata dall’impresa GESFA S.r.l., prevede collegamenti cargo attraverso una rete internazionale che comprende Turkish Airlines e Poste Cargo, con una tratta tra Grottaglie e Istanbul.

Un’opportunità significativa per le imprese del territorio, che potranno beneficiare di nuove modalità di spedizione e ricezione delle merci, con particolare riferimento ai prodotti deperibili, alle produzioni ad alto valore aggiunto e alle attività che richiedono tempi di consegna particolarmente rapidi.

Per Confindustria Brindisi, il potenziamento dello scalo di Grottaglie deve essere interpretato in una prospettiva di sviluppo territoriale integrato, capace di coinvolgere entrambe le province e l’intero sistema economico pugliese.

«L’avvio del servizio cargo a Grottaglie – dichiara Giuseppe Danese, Presidente di Confindustria Brindisi – rappresenta un risultato importante, che conferma quanto la collaborazione tra istituzioni e imprese possa tradursi in opportunità concrete di crescita. È una novità che accogliamo con particolare favore perché rafforza il sistema infrastrutturale di un territorio che deve imparare sempre più a ragionare in termini di complementarità, superando i confini provinciali e valorizzando le rispettive vocazioni economiche».

«Brindisi e Taranto – prosegue Danese – condividono una posizione geografica strategica, una consolidata tradizione industriale e portuale e importanti prospettive di crescita nella logistica, nella nautica, nell’aerospazio, nell’energia e nei traffici commerciali internazionali. In questo scenario, l’aeroporto di Grottaglie può diventare un ulteriore tassello di un sistema logistico integrato, in grado di mettere in relazione le infrastrutture aeroportuali con i porti di Brindisi e Taranto e con le principali reti di collegamento del territorio».

Confindustria Brindisi ritiene che la sfida dei prossimi anni debba essere quella di costruire una visione condivisa dello sviluppo infrastrutturale dell’area jonico-salentina, evitando logiche di competizione tra territori e favorendo, invece, una programmazione coordinata degli investimenti e dei servizi.

La disponibilità di collegamenti cargo internazionali costituisce infatti un fattore di competitività per le imprese esportatrici e può favorire l’attrazione di nuovi investimenti, la crescita delle filiere produttive e il rafforzamento degli scambi commerciali con i mercati esteri.

Particolare attenzione dovrà essere riservata alla catena del freddo, ai servizi di movimentazione e conservazione delle merci e all’integrazione tra trasporto aereo, marittimo e terrestre, elementi essenziali per garantire un’offerta logistica efficiente e rispondente alle esigenze delle imprese.

«Dobbiamo lavorare affinché queste nuove opportunità producano benefici per tutto il territorio – aggiunge Danese – coinvolgendo le imprese di Brindisi, Taranto e delle rispettive aree industriali. Non abbiamo bisogno di infrastrutture che si facciano concorrenza, ma di infrastrutture che dialoghino e si completino reciprocamente. Solo attraverso una strategia comune possiamo rafforzare la capacità del nostro sistema produttivo di competere sui mercati nazionali e internazionali».

Entrambi i Presidenti, Giuseppe Danese di Confindustria Brindisi e Salvatore Toma di Confindustria Taranto, hanno sottolineato – nella difficile situazione geoeconomica attuale – l’importanza di due parole chiave: “aggregazione” e “sistema”, in altri termini per ottenere risultati positivi è necessario operare in una logica di aggregazione e di sistema

In tale prospettiva, Confindustria Brindisi sottolinea l’importanza di consolidare il confronto con Confindustria Taranto, Regione Puglia, Aeroporti di Puglia, Autorità di Sistema Portuale e operatori logistici, con l’obiettivo di individuare ulteriori sinergie e promuovere una piattaforma infrastrutturale capace di sostenere le esigenze delle imprese.

«Il futuro economico di Brindisi e Taranto passa dalla capacità di fare sistema – conclude il Presidente Danese –. Ogni nuova opportunità di sviluppo, come quella rappresentata dal cargo di Grottaglie, deve diventare un’occasione per rafforzare la cooperazione, attrarre investimenti e generare crescita, occupazione e valore aggiunto per l’intera Puglia».