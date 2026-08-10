Carl Brave a Mesagne con il suo “Acoustic Live”

Ci sono artisti che, tolti gli strati della produzione, riescono anche a far sentire la forza delle canzoni. Carl Brave porta questa dimensione a Mesagne, giovedì 13 agosto in piazza Orsini del Balzo (ore 21.30), con “Acoustic Live 2026”. Il concerto rientra nella terza edizione dello IOD Festival, la rassegna firmata Aurora Eventi di Livio Iaia, e propone una rilettura essenziale del repertorio del cantautore e producer romano: meno costruzione, più spazio alle parole. I biglietti sono disponibili sul circuito TicketOne e nei punti vendita accreditati.

Per Carl Brave è un modo diverso di tornare dentro le canzoni che hanno segnato il suo percorso. L’acustico cambia le proporzioni, mette in primo piano la scrittura e lascia emergere dettagli che nelle versioni originali possono restare più nascosti. Il suo mondo resta quello di sempre: Roma, le relazioni, le giornate storte, i ricordi, le immagini prese dalla strada e trasformate in frasi che sembrano conversazioni. È una lingua quotidiana, piena di riferimenti e scorci urbani, capace di passare dal rap al pop e dal cantautorato all’elettronica senza perdere riconoscibilità.

Nome d’arte di Carlo Luigi Coraggio, nato a Roma nel 1989, Carl Brave arriva dalla scena rap underground della capitale. Prima la Molto Peggio Crew, poi l’incontro con Franco126 e nel 2017 “Polaroid”, disco che diventa uno dei titoli simbolo della nuova stagione urban e indie italiana. Un lavoro costruito su fotografie di vita comune, dettagli minimi e storie sentimentali, con Roma presente sullo sfondo. Da lì il passaggio alla carriera solista e, nel 2018, “Notti brave”, album che amplia il suo linguaggio e lo porta a un pubblico ancora più ampio.

Dentro “Notti brave” c’è anche “Fotografia”, diventata una delle canzoni più riconoscibili del suo repertorio. Negli anni arrivano collaborazioni con Francesca Michielin, Fabri Fibra, Elisa, Noemi e Max Gazzè, mentre album come “Coraggio” e “Migrazione” allargano ulteriormente il perimetro della sua scrittura. Nel 2025 ha pubblicato “Notti Brave Amarcord”, seguito da un tour molto partecipato, e nel febbraio 2026 è arrivato l’EP “Mozziconi”, ultimo capitolo di un percorso che conta 40 dischi di platino e 16 d’oro.

“Acoustic Live 2026” nasce proprio dal desiderio di riascoltare questo repertorio da un’altra prospettiva. Sul palco Carl Brave sarà affiancato da una formazione pensata per la dimensione acustica, con arrangiamenti nuovi e sonorità più intime. I successi restano ma cambiano respiro: la voce si avvicina, gli strumenti hanno più spazio e ogni canzone può mostrare una sfumatura diversa. Una riscrittura dal vivo che prova a riportare ogni pezzo alla sua struttura più nuda.

Il punto di forza di Carl Brave è sempre stato quello di mescolare registri diversi senza farli sembrare lontani. Rap, melodia, elettronica e scrittura cantautorale convivono in un lessico personale che ha intercettato una generazione e ne ha restituito abitudini, fragilità e sentimenti. Anche in questa versione, il centro resta il modo in cui osserva le cose: una frase detta quasi per caso, un luogo preciso, una storia privata che finisce per appartenere a molti.

A Mesagne quella scrittura troverà una cornice diversa, raccolta e diretta. Piazza Orsini del Balzo diventerà lo spazio di un concerto costruito sulla vicinanza, nel quale le canzoni più note potranno essere ascoltate con un’altra luce e quelle più intime trovare ancora più peso. “Acoustic Live” cambia il vestito, non l’identità: Carl Brave resta dentro il suo mondo, ma sceglie di mostrarlo con meno filtri e più voce.