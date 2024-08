Carlo Bravetti ha presentato i suoi libri:”Caos senza Disordine” e “Neve Nera”

Presso il bellissimo Chiostro della Chiesa di San Benedetto, Brindisi, si è tenuto un altro interessante appuntamento della “Rassegna del Chiostro 2024″, a cura di Francesca Romana Intiglietta. Carlo Bravetti, giornalista della redazione politica di Rainews 24, ha presentato i suoi libri:”Caos senza Disordine” e “Neve Nera”. È intervenuta Francesca Romana Intiglietta che ha salutato i presenti e ha focalizzato l’attenzione con interessanti riflessioni sui testi. Ha dialogato con l’autore Sabrina Capomassi della redazione di “Chi l’ha visto?”, programma di raitre. Il prof. Giuseppe Marella, Società di Storia Patria per la Puglia, ha tenuto un’approfondita recensione storica sul luogo che ospita la Rassegna, un monumento straordinario che merita riflessioni importanti. Carlo Bravetti è ormai da dieci anni che viene a Brindisi in vacanza e, amando moltissimo questa terra, ha deciso di acquistare una casa. È con grande piacere, quindi, che ha accettato l’opportunità di presentare i testi nella sua città del cuore e in un’occasione culturale entusiasmante. Due libri completamente diversi. Il primo, “Caos senza disordine”, scritto durante la pandemia, ha vinto il premio internazionale Nabokov nel 2020 ed è giunto alla seconda edizione. Un racconto basato sulle emozioni dei ricordi di un’infanzia vissuta in provincia, a Spoleto. La cronaca di un presentimento in un intenso pellegrinaggio emotivo che riesce a far emergere ciò che di più caro risiedeva nello spirito dell’autore. Uno dei punti alla base dell’opera è:”avere il coraggio e l’umiltà di guardarsi indietro per sentirsi liberi per Il futuro”. Il secondo libro, “Neve Nera”, uscito nel 2023, è un thriller ambientato ai primi del novecento, nel freddo nord Europa, e ha come protagonisti principali il paesaggio, in cui la storia è ambientata, e la neve. Una favola a volte crudele che parla ai vivi e non solo. Incontrare Carlo Bravetti è stato molto interessante e coinvolgente. L’esposizione pittorica tematica è stata a cura di Antonia Acri, vicepresidente della Associazione culturale Porta d’Oriente di Brindisi.Al termine della serata, il dott. Francesco Serinelli, Presidente del Rotary Club di Brindisi “Valesio”, ha donato all’autore una trozzella artigianale, simbolo della Messapia e dello stesso Club. Agli ospiti, inoltre, sono stati offerti omaggi dell’Infuseria Brindisina. Anna Consales