CARLO CALCAGNI CAMPIONE AD OXFORD, PAGLIARO: “UN MOTIVO DI PIÙ PER NOMINARLO GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ”

Nota del consigliere regionale Paolo Pagliaro, capogruppo La Puglia Domani

“Con cinque medaglie d’oro conquistate – tre nell’atletica e due nel ciclismo – ai Campionati Europei per Trapiantati e Dializzati di Oxford, Carlo Calcagni si conferma un esempio straordinario di tenacia e coraggio, capace di superare ogni limite realizzando le migliori prestazioni in ogni gara.

Orgoglio salentino e pugliese, il colonnello Carlo Calcagni è un modello di attaccamento alla vita e di forza d’animo che merita il più alto riconoscimento da parte delle istituzioni. Per questo rilancio la mia richiesta di nominarlo garante regionale dei diritti delle persone con disabilità, come ho richiesto già ad ottobre scorso. Con il suo impegno ha dimostrato di sapersi mettere a disposizione delle cause dei più fragili, e di essere determinato e capace di rappresentarne le istanze e i bisogni.

Al di là dei meriti sportivi, non si può dimenticare il servizio straordinario che ha reso alla nostra Nazione con le sue qualità professionali e con il suo enorme sacrificio personale. In Bosnia-Erzegovina del 1996 ha portato a termine, in sicurezza, tutte le missioni di volo affidategli, e per questo ha ricevuto un encomio per aver dato lustro all’Esercito italiano. Ma quella missione gli è costata una malattia grave e irreversibile, dovuta all’uranio impoverito che si è insinuato nel suo corpo. Calcagni però non si è arreso, è riuscito a rialzarsi dalla sofferenza con eroismo.

Solo chi prova sulla propria pelle la sofferenza della disabilità, può farsi portavoce delle necessità di chi soffre ogni giorno, dovendosi scontrare con le mille difficoltà e con mille barriere di un cammino sempre in salita. Carlo Calcagni combatte le sue patologie con lo sport, è un guerriero sempre in trincea, e la nomina a garante regionale della disabilità sarebbe davvero il più bel riconoscimento al valore di un uomo abituato a lottare e pronto a farlo con passione e competenza, mettendosi a disposizione di tutti i disabili”.