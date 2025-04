Presso il Grande Albergo Internazionale, Brindisi, si è tenuto un incontro molto interessante sul tema:”Carlo Calcagni: un eroe dei nostri tempi. Sport e diversità: un valore aggiunto”. L’evento è stato organizzato dal Rotary Club Brindisi Valesio, in collaborazione con Confindustria Brindisi, CO.M.E.G., la sezione provinciale di Brindisi dell’EKOClub e la THCS- Telemedicine for Health Care Solutions. Presente il Colonnello Carlo Calcagni, che può, effettivamente, considerarsi un eroe dei nostri tempi. È stato proiettato un video di presentazione che ha ripercorso tutta la gloriosa carriera del Colonnello, fino all’incontro con il “nemico invisibile” che gli ha cambiato la vita per sempre. Carlo Calcagni con la sua voglia di vivere, di andare avanti nonostante tutto, è un esempio per tutti, soprattutto per i giovani. Un uomo valoroso e tenace che, giornalmente, affronta gravi problemi di salute, ma che non smette di vivere e che costituisce un vero e proprio esempio per tutte le persone con problemi. È stata focalizzata l’importanza dello sport che può diventare strumento di coesione sociale. Lo sport può sicuramente garantire a tutte le persone la possibilità di partecipare a un’attività sportiva in modo equo, sicuro e rispettoso, indipendentemente dalle loro caratteristiche personali, sociali o fisiche. Sono intervenuti: Francesco Serinelli, Presidente Rotary Club Brindisi Valesio; Livia Antonucci, Assessore all’ambiente del Comune di Brindisi, e Ercole Saponaro, Assessore Disabilità del Comune di Brindisi. Ha moderato la serata Francesca Salvemini, Socia Consigliere del Rotary Club Brindisi Valesio. Un incontro molto interessante con un uomo che possiamo considerare un vero eroe. Anna Consales