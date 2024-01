Carlo Massarini ha presentato il suo foto-racconto “Vivo dal vivo 2010-2023”

Presso la Sala Gino Strada di Palazzo Granafei Nervegna di Brindisi, Carlo Massarini ha presentato:”Vivo dal Vivo 2010 2023″, un foto-racconto di 120 concerti in un’epoca musicale in cui tutto è ancora possibile, e non ci sono più confini. Ha condotto la serata il giornalista critico musicale Mimmo Saponaro. Carlo Massarini è giornalista, conduttore televisivo e conduttore radiofonico. Dal 1981 al 1984, tra l’altro, è stato conduttore e autore di “Mister Fantasy”, la famosa trasmissione di Rai 1, di oltre 150 puntate, dedicata alla videoarte e al videoclip. Racconta la musica live perché dà emozioni e lo fa, come sempre, in maniera molto personale. Sono 120 concerti visti e fotografati da lui, una selezione molto eclettica di musica, un viaggio attraverso la musica contemporanea, dal rock al blues e al jazz, dal pop alla musica etnica e molti artisti di world music. Una fotografia della migliore musica di questi anni, arricchita da QR code che permettono di rivedere brani di quello stesso concerto o di altri che riportano a quell’atmosfera. Tante le emozioni vissute dal vivo che l’autore vuole condividere attraverso parole, immagini e interviste ai protagonisti. Un’esperienza molto forte perché gli artisti ti portano nel loro mondo. Carlo non ricerca la musica commerciale, ma, piuttosto, una differentemente bella, diversa. Sono state mostrate alcune immagini dei concerti con la narrazione delle emozioni provate. La prefazione è stata fatta dal grande Vasco Rossi, un artista che è riuscito a farsi seguire da tre generazioni di fan e che per esprimere uno stato d’animo non ha bisogno di molte parole. “Solo sul palco mi sento veramente presente, nell’attimo, nell’adesso…scrivo canzoni per comunicare-Vasco Rossi”. Un incontro molto coinvolgente per il numeroso pubblico presente che è stato letteralmente “rapito” dal carisma di Carlo Massarini che “racconta la musica live perché dà emozioni uniche”. Anna Consales