Carnevale 2024 – Presentato “Venezia a Brindisi”, il programma degli eventi

Presso la sede della Conferscenti della provincia di Brindisi, si è tenuta una conferenza stampa per la presentazione dell’iniziativa “Venezia a Brindisi”, un progetto realizzato da Conferscenti Brindisi, Scuola CEF e Confcommercio Brindisi, in occasione del Carnevale 2024. Sono stati programmati tanti eventi, per i giorni 8 e 9 e 11 febbraio, sul tema “Venezia a Brindisi”. Saranno tre giorni molto importanti in cui la città potrà immergersi nel clima veneziano che, sicuramente, riuscirà a coinvolgere tutti. Un sentito ringraziamento all’associazione “Vogatori Remuri Brindisi” che metterà a disposizione le caratteristiche imbarcazioni brindisine, gli “schifarieddi”. Anche i commercianti supporteranno la bella iniziativa e i bar e le attività di ristorazione, “vestiti a tema”, offriranno tradizionali menù gastronomici e tipiche musiche veneziane. Gli operatori della Scuola CEF si occuperanno del trucco e parrucco tipici del Carnevale veneziano nelle attività commerciali che aderiranno all’iniziativa. Giovedì 8 e venerdì 9 febbraio ci saranno sfilate di maschere in stile veneziano lungo i corsi della città. Domenica 11 febbraio ci sarà il corteo marittimo di maschere veneziane e, a seguire, la sfilata di maschere lungo i corsi della città. Un’iniziativa importante anche dal punto di vista turistico perché la città si presenterà in una veste particolarmente affascinante. Un’iniziativa che, si spera, potrà ripetersi ogni anno.

Anna Consales

Questo il programma delle iniziative previste:

Giovedi’ 8 febbraio (dalle ore 18.00)

• Sfilata di maschere in stile veneziano lungo le vie principali della città della città (piazza Cairoli, corso

Umberto, corso Garibaldi), con partenza da Scuola Cef in via De carpentieri n 7,

• Postazioni per trucco e acconciatura gratuite, a cura di Scuola Cef, con mostra di abiti e cappelli di

Angelo Antelmi, nei seguenti locali commerciali:

Vain Corso Garibaldi 60

Double B Corso Garibaldi 7

Marina Rinaldi Corso Roma 9

Novembre store Corso Umberto 7

Narciso dress & accessories Corso Garibaldi 69 – presso questo negozio si terrà inoltre la performance

hair fashion and music con Marcello Caforio sulle note del violinista Angelo Guarini.

• Aperitivi con musica veneziana di sottofondo nei seguenti bar del centro:

Senza pepe via Filomeno Consiglio

Rendez vous via Conserva 30

Barrique via Raffaele Rubini 5

Fermento via Raffaele Rubini 5

Typico via Raffaele Rubini 11

Materia via Raffaele Rubini 13

Anto’Square Corso Garibaldi 76

• Mostra fotografica sul tema “Il Carnevale di Venezia” a cura di Amedeo Gioia -Associazione culturale

Garofalo verde – via Tarantini n 36

Venerdi’ 9 febbraio (dalle ore 18.00)

• Sfilata di maschere in stile veneziano lungo le vie principali della città della città (piazza Cairoli, corso

Umberto, corso Garibaldi), con partenza da Scuola Cef in via De carpentieri n 7;

• Aperitivi con musica veneziana di sottofondo nei bar del centro.

Domenica 11 febbraio (dalle ore 10,00)

• Corteo marittimo di maschere veneziane, dalla Lega Navale di Brindisi con attracco su banchina

Lungomare Regina Margherita – fronte Capitaneria – in collaborazione con il Circolo velico di

Brindisi, Lega Navale, Capitaneria di Porto e Autorità portuale;

• Sfilata di maschere in stile veneziano lungo le vie principali della città (piazza Cairoli, corso Umberto,

corso Garibaldi).