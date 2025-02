Carnevale 2025, le iniziative per festeggiare a Mesagne

Dal 23 febbraio al 4 marzo divertimento e animazione per i più piccoli in Villa e nelle piazze, domenica 2 marzo l’attesa sfilata dei carri allegorici.

Torna la festa più allegra dell’anno e Mesagne si prepara a viverla con tante iniziative, tra spettacoli per i più piccoli, divertimento assicurato per tutti e l’atteso ritorno dei carri allegorici. Il calendario degli eventi entra nel vivo domenica 23 febbraio con il primo dei tre appuntamenti a cura dell’Associazione “Ancos Città di Brindisi”, che si svolgeranno al centro della Villa comunale, dove a partire dalle ore 11 un divertente spettacolo di giocoleria e clown, un atletico spiderman e tanta musica coinvolgeranno i più piccoli in uno spassoso show.

Dopo il successo dello scorso anno, in collaborazione con l’Associazione “Ebalon” di Torre Santa Susanna, i carri allegorici sfileranno nel pomeriggio di domenica 2 marzo partendo nel pomeriggio da via Brodolini con start fissato per le ore 15:30 circa. Con destinazione via Brindisi, percorrendo via Marconi, saranno sei le creazioni da ammirare.

Si tratta del Carro della fortuna a cura del Gruppo “Ebalon”, dedicato alle sempre sorprendenti circostanze della vita; del carro Joker del Gruppo “Insieme a Carnevale”, un originale omaggio al celebre personaggio del fumetto; del carro Angeli e Demoni, sospeso tra il bene e il bene, con le scenografie e i travestimenti del Gruppo “I Pazzi della D&G”. E poi tanto ritmo con “I Fantastici 4” e il Brazil Carnival, per ritrovarsi in un attimo nell’atmosfera calda e coinvolgente del Carnevale di Rio; con il Gruppo del “Peperoncino” e l’omaggio all’universo fantastico di Avatar e, infine, con “Quei Bravi Ragazzi” e il tributo all’Incanto Veneziano, tra eleganti costumi, balli e un’ambientazione magica che affascinerà grandi e piccini.

Sabato 1 marzo l’appuntamento è in piazza Criscuolo con esilaranti sorprese per i bambini, a partire dalle ore 18, e dalle 21 con il dj set per tutti. Lunedì 3 marzo l’appuntamento è doppio: a partire dalle ore 18, famiglie e ragazzi sono invitati ad assistere allo spettacolo di Mago Kid in Villa comunale. A seguire, dalle ore 19 in piazza Commestibili, ad attendere i più piccoli ci sarà un grandioso show, con artisti di strada e mascotte giganti. Gran finale martedì 4 marzo in Villa: a partire dalle ore 17, si terrà la festa di saluto al Carnevale 2025 con lo spettacolo di fuoco, baby dance, una mascotte Disney a sorpresa e canzoni dal vivo. La partecipazione a tutti gli appuntamenti è gratuita.