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Carnevale a Brindisi – Il programma dell’evento dell’Amministrazione Comunale

PROGRAMMA

SABATO 10 ORE 18 INAUGURAZIONE PARATA MASCOTTE DISNEYVEGLIONE IN PIAZZA VITTORIA CON MUSICA E DJ

DOMENICA MATTINA ORE 11,30SFILATA AUTO D’EPOCA E MOTO MASCHERATESFILATA MASCHERINE

POMERIGGIO STORIE DI MASCHERE E CARNEVALIESIBIZIONI DI VARIE DISCIPLINE ABBIGLIATE A TEMA

LUNEDI 12 CHIACCHIERATA IN PIAZZA (TUTTI INSIEME A CREARE LE CHIACCHIERE DI CARNEVALE)

MARTEDI GRASSO IN PIAZZA DANZA AEREA CON MUSICA LIVE IN PIAZZA

MERCOLEDI 14 SAN VALENTINOARCO DEGLI INNAMORATISAX E TANGO IN PIAZZA JUKEBOX PER DEDICHE E POESIE TUTTI I GIORNI SFILATA SU PASSARELLA DELLE MASCHERINE E DEI GRUPPI E PREMIAZIONE ULTIMO GIORNO CHI VOLESSE PARTECIPARE AL CONCORSO “MASCHERINA DI BRINDISI CARNEVALE 2024”

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