Carnevale a Brindisi – Il programma dell’evento dell’Amministrazione Comunale

PROGRAMMA
SABATO 10 ORE 18 INAUGURAZIONE PARATA MASCOTTE DISNEYVEGLIONE IN PIAZZA VITTORIA CON MUSICA E DJ
DOMENICA MATTINA ORE 11,30SFILATA AUTO D’EPOCA E MOTO MASCHERATESFILATA MASCHERINE
POMERIGGIO STORIE DI MASCHERE E CARNEVALIESIBIZIONI DI VARIE DISCIPLINE ABBIGLIATE A TEMA
LUNEDI 12 CHIACCHIERATA IN PIAZZA (TUTTI INSIEME A CREARE LE CHIACCHIERE DI CARNEVALE)
MARTEDI GRASSO IN PIAZZA DANZA AEREA CON MUSICA LIVE IN PIAZZA
MERCOLEDI 14 SAN VALENTINOARCO DEGLI INNAMORATISAX E TANGO IN PIAZZA JUKEBOX PER DEDICHE E POESIE TUTTI I GIORNI SFILATA SU PASSARELLA DELLE MASCHERINE E DEI GRUPPI E PREMIAZIONE ULTIMO GIORNO CHI VOLESSE PARTECIPARE AL CONCORSO “MASCHERINA DI BRINDISI CARNEVALE 2024”