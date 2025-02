Carnevale a Mesagne, oggi in Villa comunale lo spettacolo per i bambini

Carnevale a Mesagne, domenica 23 febbraio in Villa comunale lo spettacolo per i bambini

Fino al 4 marzo, ancora tanto divertimento e animazione per i più piccoli in Villa e nelle piazze; domenica 2 marzo l’attesa sfilata dei carri allegorici.

Carnevale a Mesagne, il calendario degli eventi entra nel vivo domenica 23 febbraio con il primo dei tre appuntamenti promossi dall’Amministrazione comunale: a cura dell’Associazione “Ancos Città di Brindisi”, si svolgerà al centro della Villa comunale un divertente spettacolo di giocoleria e clown, con un atletico spiderdman, baby dance e animazione, per coinvolgere i più piccoli in uno spassoso show. A partire dalle ore 11, la partecipazione è gratuita.

Sabato 1 marzo, l’appuntamento è in piazza Criscuolo – a partire dalle ore 18 – con tante divertenti sorprese per i bambini e dalle 21 con il dj set per tutti. Dopo il successo dello scorso anno, in collaborazione con l’Associazione “Ebalon” di Torre Santa Susanna, i carri allegorici sfileranno nel pomeriggio di domenica 2 marzo, partendo da via Brodolini, con start fissato per le ore 15:30 circa. Lunedì 3 marzo, doppio appuntamento: a partire dalle ore 18, famiglie e ragazzi potranno assistere grauitamente allo spettacolo di Mago Kid in Villa comunale. A seguire, dalle ore 19 in piazza Commestibili, ad attendere i più piccoli ci saranno artisti di strada e mascotte giganti. Gran finale martedì 4 marzo, ancora in Villa: a partire dalle ore 17, si terrà la festa di saluto al Carnevale 2025 con lo spettacolo di fuoco, baby dance, mascotte Disney a sorpresa e musica dal vivo. Tante occasioni per vivere in allegria la festa più spensierata dell’anno.