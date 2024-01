“Carnevale inFesta” a San Michele Salentino: maschere, carri allegorici e tanto divertimento per tutti

Nel mese di febbraio, San Michele Salentino si prepara a vivere un’atmosfera festosa e colorata con il “Carnevale inFesta”. L’evento, organizzato dall’associazione “San Michele inFesta” in collaborazione con l’Amministrazione comunale, promette giornate di divertimento, maschere e carri allegorici che sfilano tra le vie del centro. Doppio appuntamento nel mese di febbraio: le date da segnare sul calendario sono domenica 4 e domenica 11 febbraio. Domenica 4 febbraio alle ore 15.30, i partecipanti si raduneranno in piazza Matera (zona 167) per dare il via alla sfilata che attraverserà le strade del centro per giungere a piazza Marconi intorno alle 19:30. Domenica 11 febbraio il raduno sarà su largo Pisacane alle 15.30 con arrivo sempre in piazza Marconi alla stessa ora.

La prima domenica, il 4 febbraio, sarà dedicata ai più piccoli, con animazioni e giochi in piazza Marconi. I bambini potranno godere di una festa piena di colori, coriandoli e sorrisi. Mentre la seconda domenica, l’11 febbraio, offrirà un mix di divertimenti, con una festa pensata per i bambini e un coinvolgente dj set per gli adulti nel corso della serata.

Il sindaco Giovanni Allegrini ha voluto ringraziare il nuovo gruppo di volontari che si è dedicato a far rivivere una tradizione così importante per il paese. “Siamo davvero contenti che i nostri giovani continuano ad essere protagonisti degli eventi organizzati a San Michele Salentino – spiega il sindaco Giovanni Allegrini -. Ogni volta che ciò accade si accende una speranza per il futuro della nostra comunità”.

Gli organizzatori si mettono a disposizione per coordinare la presenza di gruppi interessati a partecipare alla sfilata. Per ulteriori informazioni e per organizzare la partecipazione, è possibile contattare Giuseppe al numero 3277648526 e Salvatore al numero 3339122972.

Il Carnevale inFesta a San Michele Salentino promette di essere un’occasione unica per celebrare la tradizione, coinvolgere la comunità e godere di giornate piene di allegria e divertimento. Preparate le vostre maschere e unitevi alla festa.