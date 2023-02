Carnevale: Maschere e sport sui corsi di Brindisi

Ultimo giorno di Carnevale a Brindisi con una bella iniziativa di alcuni commercianti, della Boxe Iaia e di varie associazioni sportive per far divertire tanti bambini e i loro genitori nei presdi di corso Umberto e via Cesare Battisti. Performance di pugilato, volley e altre discipline sportive, insieme con giochi per piccini e tante sfilate in maschera.