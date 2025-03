Carnevale Ostuni 2025 – Due giorni di festa nella Villa Comunale “Sandro Pertini”

L’associazione FRAILA ETS, con il supporto delle associazioni “Radici del Sud”, “Kalòn”, “Sul Palco della Vita” e del gruppo folk “La Stella”, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Pessina – Vitale – Orlandini e con il contributo del Comune di Ostuni, organizza il Carnevale 2025. Due giorni di festa e divertimento nel cuore verde della Città Bianca: la Villa Comunale “Sandro Pertini”.

L’appuntamento è per domenica 2 marzo, dalle 9:30 alle 12:30, con musica, arte di strada, mascotte e mascherine. Martedì 4 marzo, sempre dalle 9:30, dall’area mercato partirà la sfilata allegorica “Coloriamo le vie di Ostuni”, un corteo festoso che attraverserà le principali strade della città.

Il percorso della sfilata toccherà via Nino Sansone, via Giovanni XXIII, via Pola, via Continelli, via Ludovico Pepe, via Giordano Bruno e via Ayroldi, per poi concludersi nella splendida Villa Comunale, cuore pulsante della manifestazione. L’arrivo è previsto per le 11:00, quando si svolgerà la premiazione del concorso sulla maschera del Carnevale ostunese, al quale hanno partecipato tutte le scuole della città. A seguire, balli e canti.

Nel pomeriggio, la manifestazione proseguirà con il concerto dell’orchestra “Orlandini Barnaba” alle 15:30, spettacoli di arte di strada e, alle 18:00, il concerto de “Le Stelle di Hokuto”.

“Un evento nato dalla collaborazione tra associazioni, enti e scuole – affermano gli organizzatori – perché crediamo che il Carnevale sia un momento di comunità e che l’aggregazione sia lo spirito giusto per la sua realizzazione. Stiamo cercando di avviare un percorso condiviso che valorizzi il Carnevale ostunese, un’iniziativa che sta particolarmente a cuore ai bambini”.