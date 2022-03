CARNEVALE: TANTA GENTE, ALLEGRIA E VOGLIA DI SENTIRSI NUOVAMENTE “LIBERI”

È appena terminato il carnevale che ha portato tanta voglia di allegria. I corsi principali affollati, bancarelle e spettacoli vari con i personaggi tanto amati dai bambini, mostre e tanto altro. È stato bello vedere la gioia dei bimbi finalmente liberi di giocare spensieratamente. Forse, proprio con il carnevale abbiamo capito veramente il ritorno alla normalità, seppure con moderazione. Sono ormai tantissimi mesi che le mascherine fanno parte della nostra quotidianità e vedere in giro quelle carnevalesche, sicuramente più allegre, è stato bellissimo. Anche le condizioni metereologiche, certamente non positive, non hanno fermato il divertimento. Il 31 marzo finirà lo stato d’emergenza e tante cose cambieranno. Per quanto riguarda la scuola, non dovrebbe essere più obbligatorio indossare le Ffp2, la didattica a distanza finirà definitivamente e le scuole resteranno sempre aperte per tutti con l’eliminazione delle quarantene da contatto. Tante altre cose saranno diverse. In attesa, bisogna restare sempre vigili e sperare che, con l’estate, finalmente l’incubo potrà terminare. Per adesso, condividiamo un pò di sano ottimismo! Anna Consales