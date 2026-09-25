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Caro carburanti – D’Attis (Fi): “Bene decisione di Eni. Attenzione e sensibilità verso i cittadini e imprese”


Nota del segretario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis.
“La decisione di Eni, società partecipata dallo Stato, di introdurre un tetto al prezzo dei carburanti e del gasolio per un mese, con la possibilità di prorogare la misura fino alla fine dell’anno, e’ un atto di grande attenzione e sensibilità nei confronti di cittadini e imprese che, in questa fase, stanno affrontando un caro carburante ormai arrivato alle stelle. Una scelta in linea con gli sforzi che sta compiendo il governo in questo periodo complesso e che rappresenta un contributo concreto al Paese”.

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