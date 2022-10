Conferenza stampa questa mattina nel Salone di Rappresentanza della Provincia di Brindisi convocata dal presidente Antonio Matarrelli e da tutti i sindaci del territorio provinciale per discutere sull’emergenza energetica e sugli alti costi del gas. I sindaci chiedono al Governo di intervenire con aiuti e sostegni economici agli enti locali per non interrompere i servizi ai cittadini e alle famiglie.