CARO-GASOLIO – BELLOMO (LEGA): EMILIANO PREVEDA MISURE DI SOSTEGNO

“Mentre il Parlamento si appresta a discutere un emendamento ad hoc della Lega al decreto energia e i rappresentanti delle associazioni più importanti delle marinerie italiane incontrano al Ministero il sottosegretario delegato, la protesta sul caro-gasolio impone anche alla Regione Puglia di fare presto e bene la sua parte. Il settore della pesca, al pari di quello dell’agricoltura, è fondamentale per l’economia del territorio. Il prezzo del gasolio, schizzato in una settimana da 86 centesimi a 1 euro e 30 per ogni litro, mentre dodici mesi fa non arrivava a 36 centesimi, rende insostenibile per un migliaio di lavoratori pugliesi del mare l’esercizio di qualsiasi attività. Sto per presentare una mozione ad hoc, formalizzando così la mia richiesta, per ottenere l’impegno del presidente Emiliano e della sua Giunta. Si preveda una redistribuzione delle accise sul carburante e ogni altra incisiva misura di sostegno a favore di una categoria in gravissima difficoltà. Sta diventando un’impresa in Puglia, e non solo per i costi elevati, anche riuscire a trovare il gasolio necessario per mettere le barche in mare. Una situazione che non può lasciare indifferenti e che ha bisogno di un aiuto concreto da parte della politica: di quella nazionale, ma anche di quella che deve avvertire maggiormente le istanze del territorio”.