CAROLI: DUE BARESI ED UNA TARANTINA NEL CDA DI AEROPORTI DI PUGLIA. E BRINDISI?

Di seguito la denuncia politica del consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Luigi Caroli

“L’aeroporto di Bari e quello di Brindisi sono indubbiamente gli scali pugliesi più importanti della spa Aeroporti di Puglia. Due scali, indubbiamente, in crescita, così come dimostrano le nuove mete italiane ed europee annunciate o inaugurate nei mesi scorsi. Per questo avremmo voluto che anche all’interno del CdA ci fossero amministratori sia di Bari sia di Brindisi. Non è solo per un mero campanilismo, ma nella convinzione che chi è del territorio conosce meglio i bisogni e la vocazione. “Per questo come consigliere regionale di Brindisi non posso che essere rammaricato per la nomina di Alfonso Pisicchio come terzo componente del CdA. Nulla contro la persona, certo va detto che siamo in presenza dell’ennesima nomina di un fedelissimo di Emiliano che non avendocela fatta alle elezioni regionali di due anni fa viene ‘risarcito’ con una poltrona e se dovessimo fare l’elenco dovremmo scrivere che fra consiglieri personali, vice capi di gabinetto, nomine nelle società, aziende e fondazioni regionali si potrebbero riscrivere le liste civiche di Emiliano ed è per questo che ci chiediamo: ma tra i ‘trombati’ non vi era nessun brindisino? Visto che vi è già il presidente Antonio Vasile che come Pisicchio è di Bari e Rosa Maria Conte che è di Taranto?”