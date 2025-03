Caroli (Fdi): Con i nuovi ospedali di Monopoli e Taranto smantellata la sanità brindisina

“Inizierà il prossimo mese di aprile lo smantellamento della Sanità Brindisina, la nostra provincia sarà, sul piano dell’assistenza sanitaria/ospedaliera, appaltata a Bari o Taranto. Gli ospedali di riferimento saranno i nuovi ospedali, quello di MONOPOLI e a seguire quello di TARANTO. Polemiche sterili? Macché… la notizia è stata data con grande enfasi dal collega consigliere, ora assessore ombra alla Sanità, Fabiano Amati che ha annunciato che dal 2 aprile che <i dipartimenti di emergenza delle ASL di Bari e Brindisi hanno deciso di centralizzare i pazienti dei comuni del nord della provincia di Brindisi anche presso l’ospedale di Monopoli, in vista dell’attivazione del nuovo ospedale Monopoli-Fasano>.

“Facciamo chiarezza una volta per tutte: il nuovo ospedale è un OSPEDALE BARESE, la dicitura FASANO è una fake news. Del resto, in questi anni, quando abbiamo trattato l’argomento in Commissione Bilancio (presidente allora Amati) era audita la ASL Bari non certo la ASL Brindisi. Perché è la provincia di Bari che si arricchisce di una nuova e importante struttura ospedaliera che andrà a depotenziare anche lo stesso ospedale Perrino di Brindisi e quando sarà inaugurato il nuovo ospedale di Taranto sarà anche peggio! Perché la Sanità brindisina non esisterà più.

“Quindi il tifo del fasanese Amati per la nuova struttura non solo è davvero troppo eccessivo, ma controproducente per il nostro territorio.”