Caroppo (FI): Finalmente nel vivo i lavori per il collegamento ferroviario con l’Aeroporto del Salento

“La rivoluzione per la mobilità nel Salento può iniziare. Sono stati ufficialmente consegnati i lavori per la realizzazione del collegamento ferroviario tra l’Aeroporto del Salento e la stazione e ora possono finalmente entrare nel vivo. Una bella notizia che premia il lavoro di squadra portato avanti assieme al collega Tullio Ferrante, Sottosegretario con delega alle opere commissariate. Nel Salento attendiamo quest’opera da decenni ed è fondamentale che sia rispettata la tabella di marcia. A tal fine organizzeremo un’azione di monitoraggio mensile affinché tutti i lavori vengano conclusi più presto secondo i tempi previsti”. Così in una nota il Vicepresidente della Commissione Trasporti, On. Andrea Caroppo.