CAROTENUTO (ATREJU): CONTRO DI NOI UN ATTACCO ALLA LIBERTA’ DI PENSIERO

È stato importante per noi di Atreju avere vicino quanti condividono e praticano la buona politica.

Una politica basata sul confronto e il rispetto, anche se di correnti ed idee diverse, basata sul discernimento e sulla giusta causa.

Quella politica che unisce su un unico fronte contro la vessazione e la sopraffazione, quella politica che, compattando le forze e le competenze, lavora per il raggiungimento del bene collettivo piuttosto che per quello del singolo.

Il tentativo di sfondare il portone per fare chissà cosa, non è solo un atto vile, ma un attacco alla libertà di pensiero e azione di persone, che non trascurando le dinamiche politiche, sono sempre più interessati ai progetti di sviluppo economico culturale e sociale, come non mai.

È Importante che il cittadino possa, in tutta libertà, esprimere la propria opinione, dissentire, dissociarsi.

Grazie a tutti.

Presidente del circolo Atreju

Barbara carotenuto