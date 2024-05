Carotenuto (Atreju): Il Lungomare Regina Margherita accolga le statue dei personaggi storici che hanno segnato la città

Brindisi, città dalle radici antiche e dal patrimonio culturale ricco, si prepara a rendere omaggio all’iniziativa per ricordare il passaggio del Mahatma dal porto di brindisi, nel ’31.

Un busto di Gandhi esposto nei giardinetti di piazza Vittorio Emanuele, in memoria del passaggio del Mahatma dal porto di Brindisi, dove, il 14 dicembre 1931, si imbarcò a bordo di un piroscafo diretto in India.

Molti sono stati i personaggi storici che hanno influenzato la sua storia millenaria.

Il Circolo Atreju di FDI è allo studio di un progetto per installazione di statue lungo il suggestivo Lungomare Regina Margherita.

Trasformare la passeggiata costiera in un’autentica galleria d’arte all’aperto.

Il Lungomare Regina Margherita, affacciato sul mare Adriatico, è da sempre uno dei luoghi più suggestivi di Brindisi, ammirato sia dai residenti che dai visitatori.

Con il progetto di installare statue raffiguranti i personaggi famosi che hanno attraversato la città nel corso della sua storia, il lungomare diventerebbe non solo un luogo di bellezza naturale, ma anche un punto di riferimento per la memoria storica della città.

Tra i molti i personaggi che potranno essere rappresentati nelle statue figurerebbero figure di spicco della storia antica, come l’imperatore romano Augusto, che visitò Brindisi durante il suo regno, e San Paolo, l’apostolo cristiano che si fermò nella città durante il suo viaggio verso Roma. Inoltre, figure più recenti, come il celebre poeta latino Virgilio e il re d’Inghilterra Riccardo Cuor di Leone, che attraccò nel porto di Brindisi durante la Terza Crociata.

Come non pensare a Federico II..

Il progetto, promosso dal Circolo grazie alla collaborazione dei suoi iscritti sarà condiviso con le autorità locali coinvolgendo esperti in storia dell’arte.

Il progetto mira non solo a valorizzare il patrimonio storico e culturale di Brindisi, ma anche a stimolare il turismo culturale e a arricchire l’esperienza dei visitatori che passeggeranno lungo il lungomare, creando un percorso suggestivo che inviterà i visitatori a immergersi nella storia affascinante di Brindisi.

Il Lungomare Regina Margherita, già rinomato per la sua bellezza naturale, potrà diventare un’icona di Brindisi, un luogo dove la storia e l’arte si fonderanno armoniosamente.

Barbara Carotenuto

Presidente Circolo Territoriale Atreju

FDI BRINDISI