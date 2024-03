Carovigno – A fuoco un grande negozio cinese in via Santa Sabina!

Vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi e del distaccamento di Ostuni sono impegnati a Carovigno per tentare di domare un incendio sviluppatosi intorno alle ore 14 nel negozio “Kasa Wika”, in via Santa Sabina. Purtroppo il vento fortissimo non agevola il lavoro dei vigili, tanto è vero che è stata anche verificata la possibilità di chiedere l’intervento di altre squadre provenienti da fuori provincia. Fortunatamente il personale del negozio ed i clienti presenti all’interno in quel momento sono riusciti ad allontanarsi senza riportare conseguenze. Le fiamme si sarebbero sviluppate in un locale attiguo utilizzato come deposito.