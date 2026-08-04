Carovigno, al Castello Dentice Frasso il 9 agosto

“Svegliami, quando settembre finisce!”, lo spettacolo

dei giovani su Legalità e Memoria

Con il sostegno di AVIS Carovigno ed il prestigioso patrocinio del Comando Regionale Guardia di Finanza Puglia e del Comune di Carovigno

CAROVIGNO (Br) – Al castello “Dentice Frasso” va in scena “Svegliami, quando settembre finisce!”. Un palcoscenico che diventa spazio di memoria, confronto e crescita civile. Domenica 9 agosto AVIS di Carovigno ospiterà un progetto teatrale dedicato ai temi della Legalità, del senso dello Stato e del servizio rivolto agli altri, gratuitamente. L’appuntamento, fissato per le ore 21.00, è dedicato a tutti: all’intera cittadinanza, ai turisti ed agli adolescenti, catturati ad ogni replica dalla musica dal vivo e dai loro coetanei: 12 repliche in un anno in alcuni tra i teatri più belli della Puglia ed oltre 7.000 spettatori hanno già applaudito e questo gruppo è pronto per un tour che valicherà i confini regionali. “Svegliami, quando settembre finisce!” è in grado di fare ridere e pensare in una serata che non lascerà indifferente nessuno.

La trama

Partendo dalle vicende reali che hanno profondamente segnato il nostro territorio, lo spettacolo intreccia le storie dei giovani finanzieri Alberto De Falco, Antonio Sottile e Fabio Perissinotto, uccisi dai contrabbandieri sulla complanare per Bari. Tre vicende che restituiscono il volto umano di chi, nel quotidiano esercizio del proprio dovere, ha scelto di servire lo Stato fino all’estremo sacrificio.

Il titolo

Ispirato al celebre brano dei Green Day, il titolo della pièce, assume un valore simbolico e affettivo perché dedicato a Eleonora, figlia di Alberto De Falco, che diventa voce narrante di pensieri, ricordi e riflessioni. Attraverso il suo sguardo, lo spettacolo ripercorre il dolore per la perdita del padre e il percorso di consapevolezza maturato nel tempo, trasformando la memoria in un invito alla responsabilità civile.

Le istituzioni al fianco dei ragazzi

Elemento distintivo del progetto è la scelta degli interpreti: sul palco salirà un gruppo di giovani attori non professionisti, tra i 15 e i 22 anni, che hanno deciso di mettersi in gioco per portare tra i coetanei un messaggio di impegno e rispetto delle regole. Il copione è stato ideato dal Luogotenente della Guardia di Finanza Luigi Tafuro, con la consulenza musicale del Luogotenente Fabrizio Cinieri. La rappresentazione unisce linguaggi diversi – recitazione, musica dal vivo e coreografie – dando vita a una narrazione dinamica capace di coinvolgere emotivamente il pubblico e stimolare una riflessione sulle scelte che orientano il percorso di ciascun cittadino.

Il sostegno del progetto

L’evento, sostenuto da AVIS Carovigno, proprio per ricordare che basta poco per fare del bene agli altri, si svolge con il patrocinio del Comune di Carovigno ed il prestigioso Patrocinio del Comando Regionale Puglia della Guardia di Finanza, confermando l’importanza di una collaborazione tra istituzioni e società civile nella promozione di una cultura della legalità.

“Per AVIS sostenere questo progetto significa rafforzare il nostro impegno quotidiano – spiegano da AVIS Carovigno – Donare il sangue è un gesto di responsabilità. Allo stesso modo questi ragazzi donano il loro tempo per educare alla legalità. Basta poco per fare del bene agli altri”.

In un contesto in cui istituzioni e territorio scelgono di lavorare insieme per costruire consapevolezza e partecipazione, “Svegliami, quando settembre finisce!” promette di accompagnare il pubblico in un percorso intenso tra emozione e riflessione, ricordando che dietro ogni divisa ci sono storie, affetti e scelte che parlano al presente e al futuro della nostra società.

L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti … e voi non potete mancare!