Carovigno – Antenna telefonica: le opposizioni chiedono conto al Sindaco

L’installazione di una antenna ripetitore, presumibilmente della rete mobile, sta destando molta preoccupazione tra i nostri concittadini, in special modo tra coloro i quali vivono nei pressi della stessa.

Ad oggi la stessa comunità scientifica dibatte sui possibili effetti nocivi sulla salute da una esposizione ai campi magnetici generati da tali antenne, lasciando ancora senza risposta la verifica a lungo termine con dati verificati.

Come consiglieri comunali di opposizione non possiamo non cogliere le preoccupazioni di molti cittadini, che giustamente contestano il fatto che si sia autorizzata questa installazione nel centro abitato di Carovigno.

Sorprende come il Sindaco e l’Amministrazione Comunale tacciano su una questione così sentita dalla città, dopo che già nel 2020 lo stesso Sindaco bloccava le installazioni “fino a quando non sarà garantita l’innocuità di questa nuova tecnologia”

chiediamo che il Sindaco e l amministrazione tutta vogliano verificare l’iter seguito ed adottare ogni dovuto provvedimento” tenendo conto del presumibile grave impatto ambientale che la detta antenna potrebbe generare, con effetti pregiudizievoli per i nostri concittadini”



I consiglieri Comunali

Tony Barella

Francesco Lotesoriere

Vincenzo Radisi

Mimmo Santacroce

Giovanni Sisto

Mario Semeraro