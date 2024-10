Carovigno – Bennardi (PD): Lo sportello di ascolto per gli agricoltori è realtà!

Accolta la proposta dalla Festa de l’Unità

La Festa de l’Unità ha ospitato, come ormai noto nella serata del 31 agosto u.s., a

dimostrazione della profonda sensibilità nei confronti del nostro territorio da parte del PD

cittadino, un partecipato dibattito riguardante il futuro dell’agricoltura nel Salento, che ha

avuto peraltro l’onere di mettere assieme per la prima volta Associazioni di categoria ed il

Comitato degli Agricoltori locali guidati da Giuseppe Leobilla.

Il settore agricolo oggi più che mai è attraversato da una profonda crisi a causa non solo

dei rincari ma anche e soprattutto dei profondi cambiamenti climatici.

I dati del settimo censimento generale dell’agricoltura hanno restituito una fotografia del

sistema produttivo agricolo italiano profondamente ristrutturato.

In particolare, nel corso dell’ultimo ventennio le aziende agricole si sono dimezzate.

Il nostro territorio, martoriato per di più dall’emergenza Xylella negli ultimi anni, ha

l’urgente necessità di regole ed indicazioni chiare, affinché gli agricoltori al pari di tutti gli

operatori del settore possano, assistiti dalle Istituzioni, essere guidati al recupero e alla

ricostruzione del paesaggio rurale.

A tal proposito salutiamo con profonda soddisfazione l’impegno profuso all’interno del

Parlamento Europeo da parte dei Parlamentari del Partito Democratico, Antonio Decaro

Presidente della Commissione UE per l’Ambiente e la Sicurezza Alimentare e Dario

Nardella membro Commissione UE per l’Agricoltura e lo sviluppo rurale.

Finalmente la voce degli Agricoltori è arrivata in Europa!

L’importante confronto all’interno dell’alveo della Festa de l’Unità ha colto con entusiasmo

la proposta del PD cittadino per l’istituzione dello sportello dell’agricoltore.

Una vera e propria rete di professionisti che possa guidare ed assistere gli agricoltori con

giusti strumenti e supporto quotidiano per le attività agricole.

Proposta che oggi, con molta soddisfazione, ha trovato accoglimento nell’istituzione dello

sportello d’ascolto nell’operatività del Consorzio di Gestione della Riserva Naturale dello

Stato di Torre Guaceto.

Lo sportello di ascolto e confronto sarà attivo dal 3 ottobre fino a dicembre, ogni giovedì

dalle 15.00 alle 17.00, presso gli uffici dell’Ente di gestione dell’area protetta, Castello di

Carovigno, via Sant’Anna, 6.

Gli agricoltori potranno incontrare i tecnici del Consorzio di Gestione al fine di trovare

soluzioni comuni alle problematiche del settore e redigere insieme il nuovo Piano di

gestione del Parco.

CAROVIGNO

2

Sarà premura del Partito Democratico di Carovigno, in continuità con l’impegno e

l’attenzione già profusi in questi mesi, convocare il Comitato Agricoltori Uniti e tutti gli

operatori del settore per formulare assieme al neo istituito sportello d’ascolto, proposte e

richieste di modifica dei regolamenti in vigore per meglio indirizzare ad esempio reimpianti

e riconversioni senza tralasciare l’emergenza idrica in atto.



Luigi Bennardi

Segretario PD Carovigno